Procès caisse d’avance: l’aveu de Mbaye Touré crée une onde de choc.

YERIMPOST.COM De sa genèse sur la caisse d’avance devant la barre du tribunal ce jeudi 26 juillet, Mbaye Touré a trouvé une excellente occasion de desserrer les noeuds. D’entrée de jeu, le directeur administratif et financier de la mairie déclarera: « Si je suis là, c’est parce que je suis victime de ce que le président Senghor appelait les risques du métier… Aujourd’hui, mon cursus est entaché… Ce qui m’emmène ici ne date pas d’aujourd’hui. La caisse d’avance était une décision de mandatement de 280 millions de francs remis au maire qui n’avait pas de base légale… De cette déclaration, certains diront que je commence à souffrir des 17 mois de prison. Mais si vous allez au fond du dossier, l’Ige Samba Diallo disait qu’il s’agissait de fonds remis directement au maire par le receveur-percepteur municipal. Il disait aussi que l’utilisation de ces fonds n’entrait pas dans le cadre du fonctionnement… »

La bombe est lâchée ouvrant un boulevard au président de la Cour qui veut en savoir un peu plus. « A votre arrivée en tant que gérant de la caisse, ne pouviez-vous pas signaler le problème de la base légale de ces fonds ? Vu votre niveau intellectuel, vus receviez chaque mois 30 millions que vous remettiez au maire tout en sachant qu’il n’y a pas de base légale », l’a interpellé Demba Kandji qui se verra répondre: « Après les accusations, j’ai fait des recherches qui m’ont permis de savoir que cette caisse d’avance pose un problème de légalité. Il y avait un décret de 2003 qui avait abrogé toutes les caisses d’avance. C’est le décret 657 du 14 août 2003… Aucun texte ne prouve la légalité de cette caisse d’avance… » Mbaye Touré de conclure ce chapitre en ces termes: « J’ai payé trop cher dans cette histoire ! »

C’était sans compter sur un agent judiciaire de l’Etat qui lui rétorque: « Pourquoi, malgré ce problème de légalité, vous avez continué de recevoir les fonds ? » « J’ai bien aimé la question posée au percepteur lui demandant s’il avait vérifié la légalité. La vérification lui incombe plus à lui qu’à qui que ce soit… J’ai trouvé une pratique à mon arrivée à la mairie, je n’ai pas vérifié et c’est après que j’ai fait des recherches sur la légalité ou pas », a répondu le Daf de la Ville de Dakar.

Au cours de sa plaidoirie, l’avocat de l’Etat, Me Baboucar Cissé, qui n’a pas dévié de son objectif principal de faire condamner les prévenus et de bouter la mairie de Dakar hors de ce procès, a vivement salué le courage de Mbaye Touré qui, selon lui, malgré l’absence de ses avocats, s’est présenté à la barre pour se défendre tout seul. La lignée des « Touré » a été convoquée par Me Cissé qui, à la limite de chanter des louanges, a magnifié ce courage légendaire qu’on lui connait .

