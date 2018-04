Procès Imam Ndao : Omar Yaffa raconte leur rencontre avec le chef de Boko Haram

Fin de l’audition d’Omar Keïta, l’accusé Omar Yaffa est appelé à la barre.

Né en 1998 à Vélingara, Omar Yaffa est célibataire sans enfant. Professeur de français en Mauritanie, il est poursuivi pour actes de terrorise par menace de complot visant à troubler l’ordre public, apologie du terrorisme, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux et actes de terrorisme par association de malfaiteurs.

Faits que le co-prévenu de l’Imam Alioune Badara Ndao nie en bloc.

“Quand nous sommes arrivés à Diffa (frontière entre le Niger et le Nigeria)”, déclare-t-il à la barre de la Chambre criminelle, Mohamed Ndiaye a appelé ses contacts. Ce sont des passeurs, ils étaient venus en motos. Chaque moto supportait trois personnes. Ils nous ont conduits jusqu’à Abadam (Nigéria)”.

Sur les lieux, poursuit-il, “nous avons trouvé Moussa Mbaye et Abuza. A Abadam, on a été reçus par un certain Abu Amir. Je ne vois pas en lui un aspect extérieur qui montre qu’il faisait partie de Boko Haram. C’est lui qui nous donnait gratuitement à manger et boire”.

Mais une chose est sûre, ils ont été reçus par l’imam Abubacar Shekau, le djihadiste et terroriste nigérian à la tête de Boko Haram. “Il nous a reçus une seule fois. Il ne nous a pas félicités. Il nous a juste rappelé les préceptes de la religion. Il nous disait qu’un musulman doit être patient. Il ne nous a pas donné d’argent”, déclare l’accusé. Qui ajoute : “C’est Idrissa Malang qui nous a dit qu’il faut un intercesseur qui puisse parler avec l’Imam. Matar Diokhané est venu et a parlé avec l’imam pour négocier notre retour. Nous étions 11 personnes à bord du véhicule affrété par Matar Diokhané”.

Seneweb.com