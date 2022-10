« Que Mimi ait le courage de restituer son mandat à BBy au lieu de s’attaquer à Me Youm »

« C’est vraiment dommage que Mme Aminata Touré sous le couvert d’une cellule de communication cherche à installer un conflit inutile et stérile avec le président du Groupe parlementaire BBY.

Ce torchon de communiqué qui ne renseigne sur absolument rien et un tissu d’affirmations d’une femme désorientée comme une vieille « aristocrate déchue »

Le débat actuel n’est ni dans le 3e mandat encore moins dans le passé récent d’un Omar YOUM qui est sorti du Gouvernement le 2 novembre 2020 après des années de bons et loyaux services.

Son dernier passage au ministère des Infrastructures et des transports a permis d’engager avec courage les chantiers de modernisation des transports terrestres à travers diverses réformes ( loi d’orientation et de modernisation des transports, projet de loi sur le code de la route, réformes des visites techniques, restructuration du CETUD, réforme du FERA, projet de loi sur le domaine routier etc.) Me YOUM est un bosseur qui ne s’aplatît pas pour avoir des postes de responsabilités et qui perd le nord, l’invective à la bouche à la première déchéance.

Précisément 6 mois après la fin de sa mission au ministère des infrastructures, avec humilité et sans complexe, il a repris en mai 2021 ses activités d’avocat gardant sa dignité que tout le monde lui reconnaît. Lui contrairement à vous Mimi vous quémander des postes; lui jamais… pour lui comme il a eu à le dire au President de la République il ne fait pas des fonctions publiques une fixation. Il a son métier et a accepté volontairement de rester à l’assemblée nationale comme député fonction compatible avec sa profession.

Mais le débat, le vrai n’est pas sur les personnes et les difficultés qu’elles peuvent avoir avec leurs bases pour celles qui en ont réellement. Les auteurs de vagabondage politique de Dakar à Grand-Yoff en passant par Kaolack bien évidemment ignorent qu’un parti politique n’est toujours pas un long fleuve tranquille. C’est un regroupement d’hommes et de femmes avec des ambitions qui s’entrechoquent, se croisent et s’entrecroisent…Le débat est moral! Comment une députée qui ne contrôle aucune base; n’a jamais gagné un bureau de vote; n’a aucune légitimité politique peut-elle prétendre diriger une institution aussi prestigieuse que l’Assemblée nationale? La maîtrise de l’anglais ne suffit hélas pas. Il faut la confiance de la base et celle du Président du parti exerçant son pouvoir discrétionnaire.

Vos maladresses accumulées depuis le 12 septembre suffisent à démontrer la pertinence du choix qui n’a pas été porté sur vous.

Ce qui est étonnant vous annoncer votre désaccord avec le Président sur le 3e mandat comme étant la cause ayant justifié votre déchéance. N’y croît que ce qui veulent bien y croire…J’ai envie de vous poser la question ce désaccord remonte à quand ? Lors de la confection des listes… ou lors de votre fameux accord ferme de vous confier le perchoir en cas de victoires des législatives? Une simple réponse à cette question m’obligerait… Arrêtez le chantage et la manipulation!

Restituer le mandat de député à la coalition que vous avez mené à l’échec….Jamais dans l’histoire politique une coalition au pouvoir aussi large et solide n’a récolté ces piètres résultats en dépit des moyens financiers et logistiques mises à votre disposition. Rien n’arrive par hasard! Vous êtes un éternel looser sans relief ni saveur.

Par dignité tout ce que vous avez à faire c’est de restituer tout simplement le mandat de député à la coalition avant d’emprunter, comme à votre habitude, les sillons du mal et…de la perdition.

DIALLO Ahmadou Bella Responsable politique à MBOUR

