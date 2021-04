Que prépare le Gouvernement avec ces derniers achats du ministère de l’Intérieur

D’après le journal Les Echos, le ministère de l’Intérieur, garant de la sécurité nationale, a décidé de se doter de plusieurs dizaines de véhicules légers blindés de type BATT (Ballistic Armored Tactical Transport). Des véhicules qui devraient permettre au gouvernement d’avoir une meilleure riposte, en cas de manifestation ou débordement.

Présent lors du Conseil présidentiel tenu hier à Diamniadio, Macky Sall a averti les Sénégalais. « Il y a des pays où un citoyen normal ne penserait pas une seule seconde à attaquer une gendarmerie où on stocke des armes, attaquer des tribunaux ou brûler la maison des gens gratuitement. Si le Sénégal n’était pas une grande démocratie, croyez-moi, le bilan aurait été catastrophique. Il n’est pas possible, dans un pays, de se réveiller et tout détruire sans conséquences. Même en étant démocrates, il y a des limites que tout le monde doit respecter. Qu’on se le tienne pour dit, cela ne se reproduira plus. Il serait une grave erreur de penser que, devant cette situation, l’État est faible », a lancé le président Sall.