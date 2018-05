GALSEN221 – La communauté musulmane s’y attendait, c’est désormais officiel: le ramadan 2018 débutera demain jeudi au Sénégal. Et ce, après l’apparition du croissant lunaire dans une multitude de localités du Sénégal. La France, l’Arabie Saoudite et plusieurs autres pays débuteront en même temps que le Sénégal. La rédaction de Galsen221 souhaite un excellent Ramadan à toute la communauté musulmane d’ici et d’ailleurs.

