Recyclage des eaux usées: Et pourtant l’eau contenue dans toutes les matières pourrait se boire

ALlah du haut de sa Miséricorde a choisi pour l’homme la planète bleue comme lieu de résidence durant son court séjour vital. L’un des éléments fondamentalement indispensable pour la survie de l’homme sur cette Terre est l’eau. Comme le dit le vieil adage « l’eau c’est la vie ».

C’est pourquoi l’eau représente une ressource abondante sur cette Terre, car les mers et océans couvrent près de 71 % de sa surface. Cela représente environ 97 % de toute l’eau présente sur la planète mais malheureusement elle est salée. Les 3 % restants sont constitués par de l’eau douce, mais les glaciers et calottes glacières en représentent presque 80%. Seul le reste est accessible pour la consommation humaine, ce qui fait de l’eau douce une ressource rare, disponible dans les fleuves, retenues d’eau (lacs) et dans les nappes phréatiques.

Les projections les plus crédibles (ONU) de la population mondiale stipulent qu’elle s’élève actuellement à 7,6 milliards et devrait atteindre 8,6 milliards en 2030, 9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards en 2100. Ce qui laisse à deviner la très forte pression qui se fera sur cette ressource qui se raréfie d’année en année pour plusieurs causes.

La question fondamentale que se pose tout individu, tout responsable, tout dirigeant sérieux et soucieux de l’avenir de l’humanité est : « comment satisfaire les besoins hydriques futurs des hommes qui doivent continuer à habiter cette planète Terre ? ». Pour répondre à cette question afin de relever le défi des siècles à venir certains de par leur abnégation, leur courage, utilisent leur intelligence pour tenter d’apporter au moins une solution face à ce questionnement qui interpelle l’humanité toute entière.

C’est ainsi qu’un individu très intelligent du reste se nommant Peter Janicki PDG de Janicki Bioenergy a mis au point une machine qui transforme des boues d’égouts, peu ragoûtantes, en eau propre, en électricité et en cendres. Le procédé utilisé par cet engin est de « générer de la vapeur qui, une fois filtrée, devient de l’eau parfaitement potable. Les boues séchées sont ensuite brûlées et la combustion alimente un générateur qui produit de l’électricité ». Procédé très simple imitant ce que nous voyons tous les jours dans la nature je veux nommer : le RECYCLAGE NATUREL DE L’EAU.

L’eau est présente partout sur la planète, mais depuis plus de 4 milliards d’années, l’eau se renouvelle et se recycle en suivant un cycle naturel appelé : cycle naturel de l’eau. La terre ne reçoit pas d’apport d’eau venant d’une source extérieure. L’eau que nous consommons aujourd’hui est la même depuis la création de la Terre. En suivant un cycle naturel elle se renouvelle perpétuellement tout en permettant aux êtres de vivre. Quelque soit la quantité d’eau bue et où que nous la buvons, cette eau a traversé des temps, des générations, des endroits, des matières etc. (scientifiquement parlant).

Donc pour quiconque connait ce processus de recyclage naturel de l’eau, il ne serait pas dérangé du fait de voir le génie de l’homme copier ce processus naturel pour participer à la recherche de solution quant à la satisfaction des besoins en eau de l’humanité. Je pense qu’il faudrait féliciter voire encourager de telle initiative pour que l’homme dans sa mission de gérant et garant (Khalif) de cette planète puisse s’épanouir aussi longtemps que dure son séjour sur cette planète. Cependant nous devront certes jouer à la carte de la vigilance quant à la potabilité et de toute l’hygiène qu’il faudra pour éviter d’éventuels causes néfastes à la santé des populations.

Qu’Allah protège le sénégalais ainsi que l’humanité partout où il se trouve contre tout ce qui occasionne l’altération de sa santé.

Modou Fatma MBOW

Ingénieur

Kébémer