Retransmission Mondial 2018 : La TFM met fin au règne de la RTS

La TFM a-t-elle porter l’estocade à la RTS dans la course aux droits télés de la coupe du monde Russie 2018 ? Le Groupe Futurs Médias a confirmé à nouveau qu’il diffusera la coupe du monde via sa filiale Kwesse Sports via l’Obs TV et la TFM.

L’information est confirmée par les responsables du Groupe, qui souligne pour l’occasion que la TFM a été même magnanime vis à vis de la RTS la chaine publique, en lui cédant 32 matchs qu’elle pouvait diffuser en exclu.

Mais ce n’est pas tout, puisque la RTS qui diffusait en exclusivité les matchs amicaux des lions s’est fait doubler lors du match amical d’avant mondial entre le Sénégal et le Luxembourg. Cette rencontre de préparation sera diffusée en direct et exclusivité sur la chaine de Youssou Ndour. La RTS passe à la trappe, à moins qu’elle passe à la caisse.

Presque primordial pour nos chaines de télé, la coupe du monde est la compétition sportive la plus regardée au monde. Et c’est la meilleure occasion d’attirer les annonceurs pour engranger des recettes commerciales et rentabiliser un investissement.

On attend la réaction de la RTS, qui dit détenir l’exclusivité des droits sur le territoire national.

Avec Luxew.info