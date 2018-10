GALSEN221- L’affaire Ngaaka Blindé n’est plus à présenté. En effet, déjà 10 mois que le rappeur Natif de Guédiawaye est incarcéré à la prison de Reubeuss ainsi que Khadim Thiam plus connu sous le nom de Bamba.

Ce 28 septembre, le juge de la Cour criminelle a finalement suivi la logique du procureur qui avait demandé le renvoi en correctionnel le 18 Septembre parce que tout simplement le cas de Ngaaka Blindé, à cause d’une modification législative intervenue à la Cedeao, n’était plus une affaire criminelle. Ce qui a finalement été appliqué.

Actuellement, ce dernier se trouve au Pavillon spécialisé de Dantec où il a été admis suite à d’intenses maux de ventre. Le lundi passé, Ngaaka a refait une chute et il a reçu plus de 20 bouteilles de perfusion. Un de ses proches révèle que ce dernier souffre toujours et est méconnaissable a cause de sa perte de poids. D’après les analyses, les maux de ventre aurait touché le foie, d’où le risque d’une double opération si les médicaments prescrits ne font pas effet.

En attendant d’obtenir une date pour le procès, Ngaaka Blindé devra se contenter des soins du pavillon spécialisé.