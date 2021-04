Rufisque / AG UNAPEES : « 102.000 étudiants en difficulté risquent de descendre dans la rue et nous parents nous serons derrière eux ». (Abdoulaye Fané, Pdt Unapees)

Face aux perturbations notées dans l’espace scolaire et universitaire ces dernières années, l’Union Nationale des Parents d’Elèves et d’Etudiants du Sénégal, (UNAPEES), s’est réunie ce samedi 21 décembre 2019, à la salle de conférence du Centre National de Formation et d’Action (CNFA) de Rufisque, pour échanger autour du thème : « Pour l’apaisement de l’espace scolaire et universitaire, les parents s’engagent ». C’est l’occasion pour M. Abdoulaye Fané, d’inviter tous les parents d’élèves et d’étudiants à rejoindre leur cause, mais il a également invité le gouvernement à respecter les engagements qu’il avait pris le 14 février 2014 pour qu’il n y ait pas de problèmes avec les syndicats. Il s’est aussi prononcé sur les difficultés que rencontrent les étudiants orientés dans le privé à savoir le problème des bourses, la restauration entre autres. Selon lui « 102.000 étudiants en difficulté risquent de descendre dans la rue et nous parents nous serons derrière eux », a déclaré M. Fané, Président de l’UNAPEES.





