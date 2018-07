Rufisque : Omar Faye accuse Eiffage de plusieurs dommages dans la localité

GALSEN221 – Omar Faye, dans un entretien accordé au journal Direct, dénonce les dégâts collatéraux causés par les travaux de Eiffage aux populations de Rufisque. Il souhaite ainsi attirer l’attention des autorités en pointant du doigt les désagréments causés.

« Toutes les stations d’épuration de la zone autour de Rufisque ne sont plus fonctionnelles (…). Depuis le début des travaux du Train express régional (Ter), aucune disposition n’est encore prise par la société française. Les travaux ont chamboulé tous les ouvrages (ponts, assainissements et autres…). Un autre plan de circulation et un réseau d’assainissement devraient être proposés aux populations par Eiffage. Mais, jusqu’à présent, rien n’a encore été fait pour rectifier. À cause de cette situation, Rufisque est asphyxiée voire même rayée de la carte. 30 000 familles risquent de se retrouver sans toit », regrette le leader de Léral Askan.

Il conclut : « la société Eiffage ne respecte pas les Sénégalais et le président Macky Sall qui doit s’en débarrasser ».

Galsen221.com