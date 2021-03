Sankara Mbaye Donne Des Nouvelles De Ousmane Tounkara Et Fait Des Révélations Sur Les Manigances(Vidéo)

Ousmane Tounkara, il est reproché des appels à brûler les maisons d’autorités lors des dernières manifestations survenues au Sénégal.

Arrêté par la police américaine, M. Tounkara risque gros aux Etats-Unis, où il avait déjà été arrêté en 2015 pour des faits de vol de voitures. En 2017, Assane Diouf, Youtubeur sénégalais , basé aux Etats Unis a été expulsé mercredi soir à bord d’un vol charter.

Assane est connu pour sa virulence et ses insultes contre le président Macky Sall et les autorités politiques et religieuses du Sénégal. Des son arrivée, Assane Diouf était en détention dans les locaux de la division des investigations criminelles à Dakar avant son face à face avec le juge.

Tounkara emprunt le même chemin que Assane, les conséquences seront lourds pour ce Sénégalais bon teint qui tient tête au régime de Macky Sall