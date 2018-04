Sargal Jiguén de Waly: les prolongations se jouent à la police

La soirée Sargal Jiggen animée par Waly Seck, le 10 mars, connaît des prolongations. Celles-ci se déroulent à la Sûreté urbaine (Su), pour une affaire d’escroquerie et de faux et usage de faux.

Le mis en cause ? Un certain Oumar Sall, proche d’Aziz Ndiaye, organisateur de la soirée avec son frère, Baye Ndiaye. Selon L’AS, qui donne l’information, le mis en cause aurait écoulé des faux billets d’entrée pour 850 mille francs Cfa.

Les tickets trafiqués auraient été confectionnés la veille de l’évènement. Interrogé par les enquêteurs, Oumar Sall aurait, selon L’AS, reconnu les faits. Soulignant avoir fait scanner 90 hologrammes et 100 bracelets sur les billets valant 20 mille francs Cfa l’unité.

