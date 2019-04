Scission du ministère des Finances le décret présidentielle définit les rôles

Eclaté, chacune des deux entités du ministère des Finances de l’Economie et du Plan a désormais un rôle défini. Et ce, suite au décret pris par le président Macky Sall, portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à répartition publique entre la Présidence, la Primature et les ministères.

Le ministère des Finances et du Budget va se focaliser sur la gestion des ressources internes et de la trésorerie. L’autre, à savoir le ministère de l’Economie, du Plan et de la coopération va agir sur tout ce qui est programmation du développement. En clair, le ministère des Finances va gérer le comptes publics, et le ministère de l’Economie va s’occuper de la prospective. C’est-à-dire le premier gère et le deuxième programme, selon le décret.

Avec Senegal7