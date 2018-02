Ils se faisaient passer pour des inspecteurs de la Dic

Un agriculteur, un agent de sécurité et un pompiste ont été déférés, hier, au parquet. Les deux se faisaient passer pour des inspecteurs de la Dic. Un troisième individu a été arrêté pour complicité d’usurpation de fonctions.

Sale temps pour les faux hommes de tenue qui tombent les uns après les autres. Apres le faux douanier qui a été condamné à une peine de 4 ans et le faux gendarme, deux faux inspecteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) viennent d’être alpagués. Il s’agit d’un agriculteur du nom de D. Ndao et S. Sané, un agent de sécurité.

Selon nos informations, tous est parti d’une affaire de location de maison. A. Kane, un gérant de station d’essence, avait loué sa maison. Après plusieurs années, il a décidé de la reprendre. Il l’a fait savoir à son locataire qui est un agent de sécurité. Ce dernier lui a demandé un délai pour trouver un autre local dans les parages, à cause de la scolarité de ses enfants. Mais le sieur Kane n’a rien voulu entendre.

De pression en pression, il est passé à la menace. Il a dit à son locataire que s’il ne quitte pas son domicile dans les plus brefs délais, il va le regretter. Puis, il a appelé un de ses amis et lui a demandé de se faire passer pour un inspecteur de la Dic. D. Ndao a alors appelé le locataire pour le menacer de le déférer au parquet, si jamais il ne quittait pas la maison.

Apres cette première mise en garde, un autre ami répondant au nom de S. Sané est entré dans la danse. Il a téléphoné au locataire pour lui dire qu’en tant qu’inspecteur de la Dic, il lui est facile de faire sortir ses bagages dehors, s’il traîne les pieds. Il y a eu d’autres menaces.

Ils ont reconnu les faits qu’on les reproche

Pris de peur, le locataire a quitté le domicile avec sa famille. Seulement, ayant été touché dans sa dignité et prenant son courage à deux mains, le locataire a porté l’affaire devant la justice. Il a confié sa plainte entre les mains des enquêteurs de la Dic. Les hommes du commissaire Ibrahima Diop, mis au parfum, sont parvenus à coincer le trio.

Entendu une première fois, A. Kane a nié avoir demandé aux deux faux inspecteurs de proférer des menaces. Mais il a changé de discours lors de la confrontation. Ils ont tous reconnu les faits. Ce faisant, ils ont été remis entre les mains du procureur à la fin de leur période de garde-à-vue. D. Ndao et S. Sané pour usurpation de fonctions et A. Kane pour complicité d’usurpation de fonctions.

Libération