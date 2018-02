Profitant du séjour à Tenerife de Mamadou Lamine GUEYE, DG de CAURIE MICROFINANCE par ailleurs Président de l’APSFD (Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisées du Sénégal), Madame Ndeye Awa Ndiaye, Responsable d’une organisation d’immigrés dans les îles Canaries (Espagne), a organisé une réunion d’informations sur les opportunités de financement pour les émigrés.

Cette rencontre qui a enregistré la présence de plusieurs dizaines de personnes, à été l’occasion pour Monsieur GUEYE de revenir largement sur les possibilités offertes par les institutions de Microfinance, le FONGIP (Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires) mais aussi et surtout sur le Fonds pour l’Entreprenariat Rapide doté de 30 milliards de FCFA par an que le Président Macky Sall vient de mettre en place. Il précisera d’ailleurs que ces ressources financières sont destinées en priorité aux femmes et aux jeunes.

A la suite de son exposé, les participants ont tour à tour pris la parole pour saluer cette importante initiative du Chef de l’Etat avant de demander les modalités d’accès au financement. M. GUEYE dira que la Délégation en charge de l’administration des fonds est entrain de se mettre en place et devra publier très prochainement ses conditions d’intervention.

Aussi, il a exhorté aux porteurs de projets de ne pas attendre et d’anticiper sur la confection de leur dossier.

Enfin, Madame Ndeye Awa Ndiaye a remercié tous les participants en leur demandant de bien s’organiser pour tirer le maximum de profit de ces opportunités.

Rendez-vous est pris dans les prochaines semaines pour un suivi de l’évolution de cet important programme.