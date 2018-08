Selon Alexa voici les 12 sites les plus visités et suivis au Sénégal

L’espace médiatique sénégalais est ‘’envahi ‘’ aujourd’hui par ce qu’on appelle de manière générale les sites web d’informations. Une floraison de supports qui s’identifient souvent à la presse en ligne et va crescendo

Avec ses sites Dakar92.com et Dakarinfo.net, le Groupe Rassoul Média (GRM) poursuit son ascension au niveau du classement des sites plus visités au Sénégal. En effet, Dakar92.com et Dakarinfo.net occupent respectivement la 9ème et la 11ème place dudit classement qui est une nouvelle fois dominé par Seneweb, talonné de très près par Senego. Dakaractu, fort de retour en puissance, pointe au troisième rang, alors que Galsen221.com reste constant dans ce classement en gardant sa 4ème place. C’est Leral.net qui complète le Top 5. L’assiduité de sanslimitesn.com lui permet de rester dans le Top 10

1 seneweb.com

2 senego.com

3 Dakaractu.com

4 galsen221.com

5 léral.net

6 sanslimitesn.com

7 Sénégal7.com

8 buzzsenegal.com

9 dakar92.com

10 limametti.com

11 dakarinfo.net

12 dakarbuzz.net