Le candidat à la présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal Ousmane Sonko, vient de lancer un défi au président Macky Sall. Le leader des Pastef/Les Patriotes a promis ravir la vedette à Macky Sall pour accéder au fauteuil présidentiel.

« Je n’adresserai plus la parole aux sujets de Macky. Mon égal dans ce combat (Présidentielle), c’est Macky Sall. Je le battrai le 24 février 2019 avant de le bouter hors du palais de la République », a ainsi lancé Ousmane Sonko.

Pour ce dernier, il n’est pas question de renoncer à sa lutte présidentielle. La détermination, le courage et la persévérance sont les vertus, qu’il compte développer pour ne pas succomber aux intimidations et tractations politiques du chef de l’Etat Macky Sall qu’il nourrit vivement la volonté de battre : « À Macky Sall qui a envoyé à la citadelle du silence Khalifa Sall et Karim Wade, je lui dis également que ni l’intimidation, ni la pression ne me fera reculer dans ma volonté de conquérir le pouvoir. II ne cesse d’utiliser la Justice, l’administration, les Renseignements généraux, avant de mettre en place des milices privées pour apeurer les Sénégalais », a-t-il ajouté.