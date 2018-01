Le Sénégal va acquérir 5 nouveaux aérodromes

Après la construction de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), le Sénégal s’attaque à la réhabilitation d’infrastructures aéroportuaires. C’est à cet effet que la société Transcon electronic systems a été désignée pour la réalisation de cinq aérodromes régionaux. A la clé, renseigne Yérimpost parcouru par senegal7 et repris par Buzzclic, un contrat de 100 milliards de nos francs a été signé entre l’Etat du Sénégal et l’entreprise tchèque spécialisée dans les équipements électriques et électroniques pour aéroports et héliports.

Quatre ans à attendre avant que les régions de Matam, Tambacounda, Saint-Louis, Ziguinchor, Kédougou ne procèdent à l’inauguration de ces aérodromes qui vont vraisemblablement faire du Sénégal un hub aérien incontournable.

Galsen221.com