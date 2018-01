Serigne Mountakha Mbacké confirme Cheikh Bass Abdou Khadre: porte-parole

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr est confirmé depuis les premières heures après le rappel à Dieu de Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, au poste de porte-parole du nouveau Khalife Serigne Mountakha Mbacké.

C’est d’ailleurs sans surprise pour qui connaît comment marche la haute hiérarchie mouride. Ainsi, Serigne Mountakha dans sa grande sagesse, n’a fait que confirmer les choix de ses prédécesseurs, à savoir Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké et Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké.

Les sources de Dakarmidi révèlent que Cheikh Bass Abdou Khadr a un profil fort intéressant qui pourra permettre de mieux diffuser au sein de la communauté et au-delà, le message du 08é Khalife de Bamba et perpétuer ainsi son grand rôle d’unificateur de toute la famille Mbacké et consolider les relations entre Touba et les autres cités religieuses. Il maîtrise les aléas du poste pour l’avoir occupé depuis plus d’une décennie, de sorte qu’il va sans doute avec un esprit altruiste demeurer un des éléments-clés dans le dispositif du tout nouveau Khalife de Touba.