Soham El Wardini : «L’avenir de la ville de Dakar se jouera le 23 janvier 2022»

Soham El Wardini passe par son bilan et des évènements de dimension mondiale déjà entamés pour les prochaines années, afin de convaincre les Dakarois. Candidate à la mairie de Dakar sous la bannière du parti Union Citoyenne Bunt Bi, Wardini soutient que l’avenir de la ville de Dakar se joue le 23 janvier 2022, au soir des élections Locales.

L’heure de la vérité a sonné. En direction des élections locales du 23 janvier 2022, Soham El Wardini, maire sortante de la ville de Dakar et candidate à sa propre succession, veut jouer carte sur table avec les Dakarois. Et c’est son bilan à la tête de la mairie de Dakar qu’elle brandit pour tenter de convaincre les électeurs dakarois, face à ses rivaux politiques à Dakar, de l’opposition comme du pouvoir. Soham Wardini reste convaincue d’une chose et elle l’a dit hier face à la presse, ses militants et sympathisants : «L’avenir de la ville de Dakar se jouera le 23 janvier 2022.» La mairesse sortante de Dakar qui va aux prochaines locales, sous la bannière du parti Union Citoyenne Bunt Bi, pense être la seule alternative capable de tracer l’avenir de Dakar, vu les preuves qu’elle a déjà faites à la tête de la ville de Dakar, suite à la révocation de Khalifa Ababacar Sall pour accusation de «détournement des fonds» de la caisse de la maire de Dakar. Plébiscitée par ses militants et sympathisants ayant fortement rempli la salle d’audience de la ville de Dakar, Soham El Wardini se dit plus que jamais déterminée à aller de l’avant. «Nous avons travaillé à améliorer le cadre et les conditions de vie des Dakarois et Dakaroises. Aujourd’hui plus qu’hier, je sais que je peux compter sur les femmes et les hommes, les jeunes et les moins jeunes, toujours mobilisés et déterminés pour un Dakar propre, vert et apaisé», dit-elle. Soham Wardini ne compte pas partir sans assister aux grands évènements mondiaux qui doivent se tenir à Dakar et auxquels elle est l’un des maîtres d’œuvre. Il s’agit notamment du «forum mondial de l’eau en mars 2022, du sommet mondial de la mobilité durable et du climat de septembre 2022, du sommet mondial de l’économie sociale et solidaire de 2023 et enfin des jeux olympiques de la jeunesse de 2026». Ce sont autant d’évènements, dit-elle, «qui nous obligent à soigner l’image de notre capitale à travers les projets et programmes déjà entamés». La candidate de la coalition Bunt Bi ne cache pas ses ambitions de faire de Dakar une ville carrefour. Mais également de répondre aux exigences écologistes, afin de faire de la ville centenaire, un jardin vert. Mais pour ce faire, elle a besoin, souligne-t-elle, du soutien de tous les dakarois. Consciente de l’enjeu électoral qui se dessine au soir du 23 janvier prochain, elle rappelle aux Dakarois que l’objectif final est de permettre à tous de vivre dans la sécurité et la tranquillité. Pour la candidate de la coalition Union citoyenne Bunt bi, «une année électorale, c’est aussi une année d’espoir, car riche en promesses ». Dès l’ouverture de la campagne électorale, elle promet de proposer aux Dakarois une offre politique à travers un programme qui va décliner ses ambitions pour Dakar pour les cinq prochaines années.