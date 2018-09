« Ousmane Sonko a fait du plagiat au président Macky Sall. Il n’y a rien de nouveau dans le livre d’Ousmane Sonko “Solutions“. Ce sont les mots du député de Benno Bokk Yaakar Adji Mbergane Kanouté, dans une interview qu’elle a accordée à nos confrères de Rewmi.

La responsable politique de la majorité soutient que même si Ousmane Sonko est un adversaire sérieux, le bilan de Macky Sall à la tête du pays le domine.

« Il faut dire que tout adversaire est sérieux. Il faut toujours respecter les adversaires, même si nous savons que le Président Sall a réalisé, durant son premier mandat, un bilan qui domine tous les adversaires politiques qui souhaitent le remplacer. C’est la raison pour laquelle je dis que nous partons à chance inégale. Ils n’ont pas de propositions concrètes et les propositions de mon ami Sonko, beaucoup de ses solutions ont été préconisées par le Président Sall, ce qu’il a appelé le patriotisme politique. Sonko a fait du plagiat qui a été formulé autrement. Je peux dire que pour le moment, le Président Sall n’a pas d’adversaire respectable. Tout ce qu’il y a dans le livre de Sonko, le Président Sall l’a déjà théorisé et pratiqué. Il faut trouver une formule magique pour pouvoir venir à bout du Président Sall. Et ce n’est pas Sonko qui trouvera cette formule », a fait savoir Adji Mbergane Kanouté.

Senego.com