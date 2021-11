SONKO : «On ne ferait qu’une bouchée de Macky »

Quand Barth a passé la parole à Sonko, le ton est resté le même. Dur. Résistant. Ousmane Sonko, leader du Pastef, se veut clair : la résistance se poursuivra.

«Nous sommes des partisans, des promoteurs et adeptes de la paix. Rien de grand ne peut se faire sans la paix. Ceux qui parlent de guerre, de guérilla, d’insurrection, ils ne savent pas ce que cela veut dire. Mais pour qu’il y ait paix, il faut que tous les acteurs jouent la carte de la paix et Macky Sall n’a jamais joué cette carte. Les événements du mois de mars auraient dû être une alerte pour lui. Il aurait pu en tirer toutes les conséquences et se ressaisir, mais nous sommes au regret de constater que l’homme ne connait que le rapport de forces, ne connait que la violence.»

Il poursuit : «Nous souhaitons la paix, mais elle est entre les mains d’un seul et unique homme qui s’appelle Macky Sall. S’il nous invite sur ce terrain, il aura la réponse adéquate, mais s’il pense pouvoir continuer à liquider des adversaires politiques, à truquer des élections, pour se pré-fabriquer des victoires techniques, il se trompe lourdement. Cela relève du passé parce que nous ne l’accepterons plus. Si c’est cela qu’il veut nous opposer, il aura la réponse qui sied sur le terrain.»

Loin de se satisfaire, Ousmane Sonko hausse davantage le ton. «Si Macky Sall n’avait pas les forces de défense et de sécurité, on ne ferait qu’une bouchée de lui et de ses quelques ouailles qui, après avoir pillé toutes les caisses de l’Etat, se retrouvent sur les radios et télés à piailler. Nous souhaitons la paix pour ce pays, mais pas à n’importe quel prix. Briser des adversaires politiques, c’est terminé dans ce pays. Si Macky Sall l’a compris, tant mieux, s’il ne l’a pas compris, je ne pense pas qu’il terminera son mandat.»

CODOU BADIANE

