Sureté Urbaine : Les raisons de l’arrestation de Nitdoff enfin connues

Ce mercredi, le rappeur et activiste, Nitdoff, a été interpellé chez lui par les éléments de la Sureté urbaine et envoyé au Commissariat central. Selon les informations de SeneNews, Nitdoff a été interpellé à cause de son dernier direct.

Sur cette vidéo en question, publiée il y quelques jours, le rappeur et activiste lance ses vérités sur ce qui se passe actuellement au Sénégal, mais dérape en y proférant des insultes.

« Je m’excuse, car je me retiens, mais quand on vit dans ce pays, on explose à un moment où à un autre. Ils veulent faire le procès de Ousmane Sonko, personne ne va le toucher. Ils mettent en prison des gens innocents alors que des autorités sont là en train de voler l’argent du pays et sont là à déambuler sans être inquiets », a-t-il déclaré, balançant des insultes envers des juges et d’autres personnes qui veulent inculper Ousmane Sonko dans l’affaire Adji Sarr.

« Vous ne cherchez plus la justice, vous voulez ne montrer votre pouvoir, mais ça ne se passera pas comme ça… Un troisième mandat n’aura jamais lieu au Sénégal, jamais », a-t-il ajouté, toujours avec des mots grossiers.

avec senenews