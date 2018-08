Tabaski: Serigne Fallou Mbacké alerte sur le gaspillage, les frasques

Aïd al-Adha 2018 ou la fête du sacrifice, ou encore la Tabaski est prévue les 21 août et 22 août 2018. Une fête au Sénégal avec des écarts de conduite dénoncés, au téléphone de Senego, par Serigne Fallou Mbacké Aby.

Aïd el Kébir, célébrée en souvenir de la dévotion d’Abraham à Dieu, donne l’occasion aux musulmans de sacrifier un animal. Traditionnellement au Sénégal, la fête rime avec des dépenses folles voire une exigence sociale avec tous ses risques.

Occasion pour Serigne Fallou Mbacké Aby d’alerter les Sénégalais sur les frasques de cet événement religieux. Surtout envers de ceux qui se versent dans l’extravagance pour se mettre en évidence. « Ce moment de folie de grandeur, fustige-t-il, ne rime pas avec le caractère sacré de la Tabaski ».

«Pour ces retrouvailles avec famille et les proches, on ne doit pas étaler sa richesse, on ne doit pas non plus s’adonner au gaspillage avec des millions injectés en un jour », recommande le jeune Mbacké-Mbacké. Qui, au passage recommande les femmes de savoir raison garder.

« Pour l’achat de mouton ou de tissus, poursuit-il, ayez conscience des limites financières de vos époux. Ne briser pas vos mariages, ne subissez pas la mauvaise influence d’amis pour traquer vos maris. A chacun ses moyens pour la fête, on ne doit pas s’endetter pour se payer d’articles. Ne point s’intéresser à ces cheveux naturels, ces boubous dont les prix sont hors de portée ».

Et Serigne Mbacké Aby de conclure en ces termes:

« Il y a d’autres dépenses utiles à assurer. Dieu n’a pas besoin de cette profusion de viande. Seule la perpétuation de l’acte d’Abraham l’intéresse ».