Téléphonie : Tigo veut détrôner Orange Sénégal

Tigo Sénégal semble avoir le vent en poupe avec l’alliance formée par Teyliom, NJJ et Axian, plusieurs jours après l’officialisation de sa vente. Une concurrence ardue est dévolue pour faire chuter Orange de son piédestal, renseigne le communiqué qui est parvenu à Senego.

A en croire le document, la nouvelle alliance veut faire de Tigo “le leader du secteur au Sénégal et un acteur clé du développement économique et numérique du pays”.

Teyliom-NJJ-Axian cible ses objectifs en trois priorités stratégiques : « démocratiser la téléphonie mobile et l’internet haut débit, investir dans les infrastructures pour développer les services de l’opérateur, et assurer la formation des collaborateurs pour accompagner la numérisation de l’économie sénégalaise ».

Mais pour ce faire, la grosse armada est sortie avec un projet industriel, stipule le document de soixante-dix (70) milliards de francs CFA. « Renforcer la qualité et l’étendue de la couverture du réseau ainsi que les services qui lui sont associés (data, forfaits sans engagement, mobile banking…) sur l’ensemble du territoire sénégalais. Dans cette dynamique, l’alliance affirme sa volonté d’acquérir rapidement des fréquences 4G pour apporter aux clients de Tigo une performance accrue et de nouveaux services sur mobile.

Cette ambition permettra à Tigo de devenir un acteur à part entière du dispositif gouvernemental ‘Plan Sénégal émergent’ en facilitant l’accès au haut débit et à internet sur l’ensemble du territoire au travers de réseaux plus performants et de technologies de pointe, promet Teyliom-NJJ-Axian. Enfin, l’alliance est convaincue que ce projet redessinera les contours d’une concurrence saine, redonnant du pouvoir d’achat aux clients tout en étant moteur de croissance et d’emplois sur l’ensemble du territoire sénégalais », indique le communiqué.

