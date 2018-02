Témoignage de Ousmane Tanor Dieng aux obsèques du motard décédé dans son cortège

Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), Mr Ousmane Tanor Dieng a pris part ce matin à Sibassor aux obsèques du défunt motard, Massar Diop. Une occasion pour lui de rendre hommage aux forces de sécurité et de défense du pays.

« C’est une occasion pour moi de louer le travail que les forces de défense et de sécurité font pour notre pays. Je pense qu’il n’y a pas de République sans elles, il n’y a pas aussi d’État et sans les deux, il n’y a pas de nation. J’apprécie ce qu’elles sont en train de faire et je les encourage », a confié dans un premier temps, le secrétaire général du parti socialiste(PS)

Mr Ousmane Tanor Dieng a aussi présenté ses condoléances à la famille du défunt et à celles de toute la nation sénégalaise. « C’est une très grande peine pour moi parce que comme vous le savez Massar Diop m’a été affecté il y a seulement quelques temps, mais j’ai trouvé en lui un garçon plein de qualité, un professionnel de la moto. Vous savez les forces de sécurité et de défense entretiennent une proximité avec ceux qu’elles sont chargées de défendre, et cette proximité finit par les intégrer dans leurs familles. Donc, quand vous les perdez, c’est un membre de la famille que vous perdez. Je présente mes condoléances à ses deux parents parce que c’est très dur pour un père ou une mère de perdre son fils surtout qui est à la fleur de l’âge, c’est insupportable véritablement », a-t-il ajouté.

Le président du HCCT a conduit à Sibassor une délégation composée principalement des membres de cette institution. De son côté, la gendarmerie nationale a accompagné le défunt motard jusqu’à sa dernière demeure (Lyndiane) devant une famille éplorée et des voisins attristés.

Dakaractu