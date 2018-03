Tentative d’enlèvement à la Médina : on en sait un peu plus sur Aissatou Diallo

La Sûreté Urbaine a finalement hérité de l’affaire de tentative d’enlèvement d’enfant, qui a eu lieu à La Poste Médine, jeudi 22 mars, dans la matinée. La mise en cause, Aissatou Diallo, la quarantaine révolue, est divorcée. Son-époux aurait la garde de leurs trois enfants. Selon certaines sources, elle ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Une affaire à suivre.

Aissatou Diallo voulait enlever une fille de 7 ans

La vidéo a fait le tour du net, jeudi. Les images montrent une femme embarquée dans un taxi par la police. Selon les premiers témoignages, il s’agissait d’une ressortissante Nigériane, arrêtée pour tentative d’enlèvement d’une élève de 7 ans, qui sortait de son école. Dans son édition de ce vendredi, l’As, révèle les contours de cette affaire.

La dame dont l’image circule sur les réseaux sociaux se nomme Aïssatou Diallo et est Sénégalaise. Elle habite le quartier de Grand-Yoff. Et est depuis, hier, en garde à vue au commissariat de Rebeuss, qui a ouvert une enquête.

L’affaire s’est produite, jeudi, aux environs de 8h-9 h au Rond point de la Médina. Un passant a été interpellé par une fille de 7 ans qui pleurait et tremblait, refusant de suivre une dame. Cette dernière qui s’est présentée comme la mère de l’enfant explique au passant que sa fille tentait de faire l’école buissonnière. En pleurs, l’enfant soutient que la femme n’était pas sa mère mais une parfaite inconnue qui voulait l’emmener de force.

La fillette, élève à l’école Clémenceau 2 n’a pas eu cours et s’apprêtait à rentrer chez elle. Elle explique avoir été interpellée par la dame qui lui a offert 100 FCFA pour qu’elle la suive. Intrigué, le passant, conduit l’enfant dans les locaux de la banque Bicis, non loin du Rond point. Et soumet Aïssatou Diallo à un interrogatoire. Excédée, elle esquive. Et refuse de décliner son identité.

Selon les témoins, la jeune femme, grande, mince, de teint clair et élancée ne semblait pas jouir de toutes ses facultés mentales. Elle tenait entre ses mains un bout de papier sur lequel était inscrit deux numéros de téléphone, sans nom ni autre indication. Des boucles d’oreilles pour enfant ont aussi été retrouvées dans ses affaires. Ainsi, elle a été conduite à la police de Rebeuss où elle est toujours détenue.

