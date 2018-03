Thiès : La maison de Massaly démolie par des bulldozers, il attaque Macky

C’est un Mamadou Lamine Massaly abattu et sans défense qui a constaté la démolition de sa maison construite au quartier Route de Dakar 2 à Thiès, lequel qui a reçu ce matin la visite des forces de l’ordre et de bulldozers qui ont rasé plus de 100 maisons érigés sur le site réclamé par la coopérative d’habitat Soprim. Massaly qui a craqué devant l’ampleur des dégâts, a accusé le président Macky Sall, le ministère de l’intérieur d’être derrière ce “ciblage” dont il se dit victime.

Il a dénoncé “un acte criminel posé par Macky Sall et son régime. C’est la police qui était là et c’est Aly Ngouille Ndiaye qui est leur patron”, a-t-il confié face à la presse. Nous y reviendrons.

seneweb