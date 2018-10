L’affaire de trafic de diplôme du Bfem au concours de police fait encore couler beaucoup d’encre et de salive. Selon Libération deux autres suspects ont été épinglés et placés sous mandat de dépôt. Il s’agit de M. Gaye et d’A. Gaye, respectivement un père et son fils, renseigne Seneweb

Le journal renseigne que le candidat A. Gaye au concours de la police, a été démasqué, interpellé et placé sous mandat de dépôt par la Dic. , le suspect a reconnu les faits avant de dénoncer celui qui lui aurait remis le faux diplôme et qui ne serait personne d’autre que son père M. Gaye.

Ce dernier, M. Gaye, est l’intendant du lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall de Saint-Louis, précise le journal. Qui informe que le père et le fils seront mis à la disposition du juge lundi prochain.

