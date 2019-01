Voilà une émission qui sera certainement suivie ce soir. L’émission «Keur Jaraaf» de la 7Tv a connu un fait insolite lors de son enregistrement. Farba «âne» Senghor, un des invités, avec Thiat du groupe Keur-gui, a tout bonnement boudé. Et pour cause, il n’a pas aimé la façon dont le membre de Y’en a marre l’a traité. Il faut dire que le rappeur n’a pas fait dans la dentelle, pour humilier l’ancien responsable libéral. D’abord, à son arrivée, et pendant que Farba «âne» Senghor se levait pour le saluer, Thiat a décliné sa main tendue. Non sans s’expliquer sur son refus de lui serrer la main. «On se connait, mais je ne vais pas le saluer.

Je ne vais pas te saluer parce que vous n’avez pas fait dans ce pays ce pourquoi tu dois mériter que je te salue», a lancé tout de go le rappeur, qui s’est assis tranquillement. Et le pire allait venir pour Farba «âne». En effet, pour Thiat, ce dernier et ses semblables ne doivent même pas s’exprimer dans les médias. «Tous ces singes qui ont transhumé, on ne doit même pas leur donner le micro. Parce qu’il ne perpétuent pas des valeurs pour nos enfants qui les suivent», cogne-t-il. C’en était trop pour Farba, qui s’indigne, avant de sortir du studio. «Si c’est pour se dire du mal, chacun peut le faire. Ils ne sont pas meilleurs que les gens…J’arrête», assène le transhumant qui, joignant l’acte à la parole, se lève et vide les lieux. Et les tentatives des animateurs de l’émission n’y feront rien.

