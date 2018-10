La visite du président Macky Sall à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar risque d’être mouvementée. A 24h de l’inauguration des pavillons, les étudiants ont bloqué pendant près d’une heure l’avenue Cheikh Anta Diop de Dakar.

Ils dénoncent leur « Non implication dans la visite du Président » et continuent de réclamer justice pour Fallou Sène, l’étudiant tué lors des affrontements entre étudiants et force de l’ordre à l’Ugb.

El Hadi Ibrahima Sow porte-parole du collectif des étudiants de l’Ucad, s’en explique sur Rfm. « Quand le président doit être là, il y a des priorités, des préalables », à savoir « justice pour Fallou Sène ». « Que le meurtrier soit poursuivi et incarcéré », exige le responsable syndical étudiant. « Nous allons redescendre sur le terrain et continuer le combat, jusqu’à ce que justice soit faite », promet-il au nom de ses pairs