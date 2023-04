Installer notre application

Après l’annonce de la démission de Idrissa Seck de son poste de président du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), le président sénégalais Macky Sall n’a pas tardé à trouver un remplaçant. Selon des informations de Dakaractu, c’est Abdoulaye Daouda Diallo, le directeur de cabinet du président, qui hérite de ce poste.

Abdoulaye Daouda Diallo est un homme politique chevronné et expérimenté qui a occupé plusieurs postes ministériels dans le gouvernement sénégalais. Il a notamment été ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, un poste clé dans le gouvernement sénégalais.

Installer notre application

Cette nomination intervient à un moment où le CESE joue un rôle important dans la promotion de la participation citoyenne dans la gouvernance économique, sociale et environnementale du pays. Le président du CESE est chargé de présider les séances plénières du Conseil, de diriger les travaux de l’Assemblée et de représenter le Conseil dans les relations avec les institutions et les partenaires nationaux et internationaux.

Le choix de Abdoulaye Daouda Diallo comme président du CESE est donc un signe de la confiance que le président sénégalais place en lui pour continuer à diriger ce conseil crucial pour le développement du pays. Les défis auxquels le CESE sera confronté dans les mois à venir sont nombreux, notamment dans les domaines de l’environnement, de l’économie et du social.

Le nouveau président du CESE a une grande expérience de la gestion des affaires publiques, et il sera intéressant de voir comment il s’acquittera de cette nouvelle tâche dans les mois à venir. Nous suivrons de près les développements à venir et nous reviendrons avec plus de détails sur les projets et les initiatives du CESE sous la direction de Abdoulaye Daouda Diallo.