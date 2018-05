Urgent : Après son succès au Cices, Pape Diouf victime de vol chez lui 20 millions de CFA dans la nature

La star de la musique Sénégalaise, interprète de « Rekeunté bii » a été victime d’un vol dans sa villa située dans la cité Biagui de Yoff. Cette petite palace où vit le nouveau roi du Cices a été le théâtre d’un vol.

Selon les informations de Sanslimitesn.com , en rentrant dans sa maison après avoir mis la foire de Dakar sens dessus sens dessous, Pape Diouf ne se doutait pas qu’un voleur ou une voleuse était entré dans les lieux, repartant avec la rondelette somme de 20 millions de nos francs. C’est en arrivant chez lui le mari de Bébé basse s’est rendu compte que le forfait a déjà été accomplit . Selon toujours les sources formelles de Sanslimitesn.com, c’est une personne proche du couple qui a abusé de la confiance de Mr et Mme Diouf pour tromper leur vigilance et commettre son vol.

Les investigations sont actuellement entrain d’être menées par les enquêteurs de la brigade de recherches et des infos émanant des enquêteurs nous soufflent qu’ils sont sur la bonne voie.Le chanteur Pape Diouf qui se fait toujours trahir à cause de sa gentillesse et son bon coeur avait voulu laisser l’affaire sans suite mais c’est sans compter avec la détermination de ses proches pour que la vérité jaillisse et que la lumière soit faite sur cette rocambolesque histoire de vol.

Sanslimitesn.com