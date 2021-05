Urgent: Litige foncier : Les esprits s’échauffent à Dougar, un gendarme touché par une balle réelle

Après Ndingler, un autre litige foncier a éclaté à Dougar. Hier, la population était dans les rues pour protester, pendant que la DESCOS procédait à la démolition des habitations. Une situation qui s’est rapidement envenimée.

D’après les informations du journal Le Quotidien, deux personnes ont été touchées par balles réelles. L’un est un habitant de Dougar, l’autre un gendarme.

D’après les habitants de Dougar, les responsables de ce qui se passe sont le maire Mamadou Moulaye Guèye et l’État du Sénégal. « Ce sont le maire et l’État qui ont tout manigancé. Nous sommes très écœurés par cette injustice qui se passe à Dougar. Ils ont agressé des veuves, des enfants sans défense au moment où les chefs de famille étaient partis au travail. Détruire des maisons sans préavis, ni décision de justice. Malgré nos cris de détresse, ils ne reculent pas et continuent leur sale besogne. Les maisons tombent sous le regard impuissant des villageois … », lancent les habitants de ce village.

avec Senenews

