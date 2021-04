Urgent – Recours – Eumeu Séne Débarque Au CNG De Lutte

Eumeu Séne n’a pas accepté sa défaite et sur conseil de son staff et supporter le lutteur vient de faire un acte qui pourrait changer la donne. C’est une information du président du Comité National de Gestion (CNG) de la lutte, Bira.

Dès le coup de sifflet final et la victoire sur décision arbitrale de Lac 2, il a laisser éclater sa colère envers son staff. « Vous n’auriez pas dû me retenir, vous auriez dû me laisser combattre« , avait t-il lancé dans une vidéo partagée ultérieurement. Accroché, ce mardi, avant la cérémonie de signature de partenariat entre le CNG et le Groupe Futurs Médias (GFM), le patron de la structure nous a fait savoir que le lutteur Eumeu Sène a déposé un recours, ce mardi matin, sans trop entrer dans les détails.

Mais le vaincu n’aurait pas apprécié la décision de l’arbitre qui a donné la victoire à Lac 2 par avertissements. Pour rappel, Eumeu a eu 4 avertissements contre 3. Pour l(instant, le CNG va étudier le dossier avant de sortit un verdict final.