Vandalisme : le maire de Mbao à la gendarmerie

Le maire de Mbao, Abdoulaye Pouye communément appelé Obama, a déféré jeudi à la convocation de la Gendarmerie de Mbao.

Les pandores veulent mettre la lumière sur les scènes de vandalisme suite à la bataille rangée ayant opposé, le 18 juillet dernier, les partisans du maire aux partisans de Abdou Karim Sall, Dg de l’Artp.

Tous deux responsables politiques Apr à Mbao, Pouye et Sall ne se piffent pas. Et par partisans interposés, ils se sont violemment bagarrés occasionnant des dégâts importants à la permanence locale du parti et par ricochet la casse de nombreux véhicules d’anonymes. Des scènes de vandalisme qui avaient ému plus d’un.

L’origine de ce désamour, estiment certaines indiscrétions, serait liée à la défaite des locales de 2014 infligée à Abdou Karim Sall par Obama.

Avec Senego