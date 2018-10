Pas plus tard que le lundi 15 Octobre dernier, le chef de l’Etat Macky Sall a exigé à Diamniadio l’arrêt de l’accaparement de terres dans cette partie du Sénégal, à la sortie de Dakar, au risque de voir la question foncière devenir ” un élément de déstabilisation” de la paix sociale.

L’actuel locataire du Palais Présidentiel intervenait lors de la cérémonie officielle d’inauguration, a Diamniadio, du Centre sectoriel de formation aux métiers de la mécanique et des engins motorisés (CSFP-MEM) et l’Unité de formation professionnelle aux métiers de la maîtrise énergétique.

” J’ai déjà instruit le gouvernement, sous la supervision du gouverneur de la région de Dakar et du préfet de Rufisque, d’arrêter cette frénésie de l’accaparement des terres et de ne plus prêter main forte à qui que ce soit pour venir dépouiller des populations” , a dit Macky Sall.

Il disait à haute et intelligible voix qu’il a renouvelé le même jour ( lundi) , les mêmes instructions, ” devant ce qui est devenu aujourd’hui inacceptable, et si on y prend garde, la question foncière va être un élément de déstabilisation de notre paix sociale” .

“Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Je n’interviendrai plus sur ce sujet, mais je serais très attentif à ce qui se passera à partir de maintenant” , a-t-il dit.

Malheureusement, deux personnes et non des moindres ont, pourrait-on dire, déchiré la mise en garde du chef de l’Etat.

En clair, dakarposte a appris que deux prédateurs, formellement identifiés, ont entamé une vente illégale des terres sises sur la forêt classée de Dougar/ Diamniadio. Or, que ces hectares (300 h au total) ne sont pas encore déclassifiés.

Nous y reviendrons dans les prochaines heures avec une ébauche de détails et des preuves irréfutables!

