Vidéo – Bouba Ndour: «J’ai beaucoup appris de Songué»

Après sa sortie qui avait suscité beaucoup de bruits sur l’affaire Songué en lui demandant de s’excuser, car c’est lui le premier responsable, Bouba Ndour se dit très fier de Songué Diouf. Pour le directeur des programmes de la Tfm, entre lui et Songué c’est une relation de fraternité et personne au monde ne peut les séparer. Il a aussi rappelé aux téléspectateurs que depuis 4 années ils sont la tous les vendredis pour répondre et discutés des problèmes sénégalais. Et durant ces 4 années, le professeur lui a appris beaucoup de chose.

Senego