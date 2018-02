Vidéo Cheikh Bara Dolli Mbacké: “Les déplacements de Macky Sall sont sans intérêt…”

Serigne Cheikh Bara Dolli Mbacké, accroché par les reporters de Senego, au Magal de Porokhane, a déclaré que la tournée économique du président Sall dans la région naturelle du Sine-Saloum est sans intérêt. “Sinon, comment peut-on dire à des paysans désorientés par la mauvaise campagne arachidière de patienter pour pouvoir écouler leurs produits?”, s’interroge-t-il dépité. Pour le Mbacké-Mbacké, “c’est un aveu d’échec… On en a assez des promesses non tenues du chef de l’Etat…”. Le député s’est aussi prononcé sur le débat en cours relatif au pétrole et gaz et sur le retour de Karim Wade.