Dans une vidéo récemment diffusée, l’Assemblée nationale sénégalaise est le théâtre d’une altercation verbale entre les députés Farba Ngom et Cheikh Thioro Mbacké. La scène se déroule en plein débat, où les échanges deviennent de plus en plus tendus. Les deux députés, visiblement excités, se lancent des accusations réciproques, créant un climat de discordance qui perturbe le déroulement normal de la séance. Les autres membres de l’Assemblée, pris de court, essaient de calmer la situation, mais l’échange houleux continue de susciter des murmures et des réactions dans l’hémicycle, illustrant les tensions politiques palpables au sein du parlement.