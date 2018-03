Vidéo Coumba Gawlo Seck : « Je commence à vieillir, je veux un mari, loléen may ragalé »

Malgré, sa beauté, son charme elle est toujours dans le club des célibataires, Coumba Gawlo Seck. La « Diva à la voix d’or » comme l’appellent ses fans, est comme poursuivie comme par la poisse. Agée de 46 ans, Coumba Gawlo n’arrive toujours pas trouver chaussure à ses pieds.

En 25 ans de carrière, « Yomalé » reste l’une de ses plus grandes réussites. Pourtant au niveau des Gawlo cette chanson est sacrée, et elle n’était pas censé y toucher. Beaucoup avance que c’est à cause de cette chanson qu’elle n’arrive pas à trouver un mari.

Dans un interview qu’elle avez donné on lui avait demandé si elle avait des regrets pour avoir chanté Yomalé, elle avait répondu ceci :« Absolument ! Moi, je suis obligée de respecter les croyances de ma tradition, de ma culture et de la caste à laquelle j’appartiens. Puisque je suis une personne de valeur. Et je n’ai pas envie de me perdre avec les modernités actuelles. Et même si je suis une personne moderne, j’ai envie de rester ancrée dans mes origines, mes racines. C’est vrai que mes grands parents, mes tantes ont beaucoup rouspété quand j’ai repris cette chanson. Elles disaient que je ne devais pas y toucher car j’allais avoir du mal à trouver un mari. Alors cela, elles l’ont dit à tord ou à raison, je sais juste que je suis toujours là (ndlr : Elle le dit en riant). Je ne sais pas, mais pour moi, une culture, il faut la faire découvrir et la faire connaitre aux autres, surtout quand elle est belle. Il faut que les gens sachent d’où ils viennent, qu’ils connaissent leur histoire et leurs origines. En tant que Gawlo, je suis toujours fière de véhiculer ma culture. Et je trouve que c’est magnifique.»

En plein concert la diva a lancé un appel aux hommes en leur demandant de quoi ils avaient peur.