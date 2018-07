Vidéo-Coumba Gawlo Seck: « Marième Faye Sall dou sama kharit… »

Coumba Gawlo est connue pour son franc parler. Interpellée sur ses relations avec Marième Faye Sall, la diva dit ne pas avoir de problèmes avec la Première Dame. Seulement, reconnait elle cette dernière n’est pas son amie et elles ne se fréquentent pas.

« Marième Faye n’a pas encore besoin de moi, je travaille avec les plus grandes institutions, et je suis sollicitée par les premières dames de la sous région. Si Marieme Faye sollicitait mes services, j’irai répondre car il s’agit de mon pays et de la première dame de mon pays qui est ma fierté avant tout »

senego