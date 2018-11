IGFM-Amidou Pouye est un handicapé visuel, mais on ne l’entend jamais accuser le sort. Il croque la vie à belles dents et refuse de faire le manche. Il a décidé de vivre à la sueur de son front. Avec courage et abnégation, il a sauté la barrière du handicap visuel pour se faire un nom dans le cercle très contraignant des medias. A oxy-jeunes, radio phare de la banlieue dakaroise, aucun visiteur ne croirait avoir affaire à un malvoyant s’ils le croisent dans les escaliers ou le trouvent avec ses confrères autour de la table de réunion de la Rédaction. Ses collègues vantent ses compétences. Les auditeurs de la radio, qui adorent sa voix, ignorent jusqu’à son handicap. IGFM est allé à sa rencontre.