Diop Fall se porte bien. Depuis France, le comédien a adressé un message émouvant à ses fans. » J’ai reçu tous vos messages d’encouragements et de soutiens. Cela me va droit au coeur. Sachez que je me porte bien. Je suis là ( France) pour suivre des traitements, mais, je reviendrai très bientôt », dit- il sur une vidéo.