Vidéo – Diamniadio : Macky inaugure le premier lot des trois sphères ministérielles

Le chef de l’État, Macky Sall a inauguré ce mercredi après-midi, le premier lot de quatre immeubles des trois sphères ministérielles au Pôle urbain en construction à Diamniadio, dans la banlieue de Dakar, a constaté l’APS.

Le président de la République a, après avoir présidé de 10 à 17h, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres délocalisé à Diamniadio, procédé à la coupure symbolique du ruban en présence notamment du président du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), Ousmane Tanor Dieng et du malien Madani Tall du Groupe Envol.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE), le gouvernement sénégalais a entrepris de construire, à partir de 2016, un projet portant sur la construction de trois sphères ministérielles à Diamniadio.

D’un coût global de 56 milliards de francs CFA, cette cité ministérielle en construction compte offrir “des solutions économiques et écologiques viables”, en misant notamment sur les innovations technologiques et le développement d’un modèle économique social et environnemental jugé inclusif.

À terme, les autorités espèrent de ce projet qu’il permette d’économiser 6,5 milliards de francs CFA sur les charges locatives de l’État à partir de 2019.

Livrés avec 3 mois en avance, les quatre immeubles intelligents R+8 à usage de bureaux entièrement meublés et équipés sur près de 43 000 m2, sont développés par Envol immobilier.

Le complexe qui englobe “un espace central avec un jet d’eau, un centre multifonctionnel et un hectare de places de parking”, est construit sur un terrain de 3,5 ha et est composé de quatre immeubles.

Selon les termes de la convention, le promoteur assurera la construction et l’entretien en échange d’un loyer puis rétrocédera le bien à l’État du Sénégal au bout de six ans.

La banque Coris Bank International a financé les travaux à hauteur de 30 milliards de Franc CFA.

