Vidéo – Dîner du nouvel an : Marème Faye Sall offre une soirée remplie à ses convives

Un dîner du nouvel an a été offert par la Première Dame de la République du Sénégal, Madame Marème Faye Sall, ce Samedi 10 Février 2018.

Cette cérémonie a été placée sous le thème de la “promotion du made in Sénégal”. Les premières dames du Niger, du Mali et de la Mauritanie sont les invitées d’honneur.