Vidéo: El. Malick Guèye : « Transhumance diné bagnouko, Macky Sall laa andal… »

L’ancien parlementaire libéral n’est pas du genre à se camoufler derrière ses choix surtout quand il s’agit de politique. Hier, lors d’un entretien accordé à Senego, l’exe député El Hadj Malick Gueye, ex représentant du président Abdoulaye Wade au Moyen Orient, est revenu sur la notion de transhumance qui a rythmé le landerneau politique sénégalais ces derniers jours.

A cet effet, comparativement, le natif de Latmbingué d’indiquer ce qui suit : « La transhumance n’est bannie par aucune religion, la religion étant plus forte que la politique, elle ne devrait poser aucun problème. D’ailleurs, elle renforce la religion et la nourrit. Le problème, c’est la nature et la qualité de celui ou celle qui transhume… ».

Le président du mouvement Sukkali Sine Saloum Andak Senegaal, est largement revenu sur les dernières heures de Wade au Palais, sur la victoire de Macky Sall et ce qui a accéléré le coup de fil du Pape du Sopi, mais aussi et surtout sur sa relation avec Souleymane Ndéné Ndiaye, l’homme qui a le plus fait parler de lui, à cause des raisons que nul n’ignore…!