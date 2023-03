Amy Dia, une militante du parti politique sénégalais Pastef, est actuellement en détention depuis plus de six mois dans le cadre des forces spéciales. Elle est accusée d’avoir effectué des transferts d’argent pour soutenir des troubles à l’ordre public. Dans une interview récente, sa fille a évoqué le mal-être qu’elle ressent en raison de l’absence prolongée de sa mère.

La jeune fille, a déclaré qu’elle était très triste de voir sa mère derrière les barreaux. Elle a expliqué que les visites à la prison étaient difficiles pour elle car elle avait du mal à dire au revoir à sa mère à chaque fois. Elle a également déclaré qu’elle avait du mal à lui tourner le dos après chaque visite.

La détention prolongée d’Amy Dia a été largement critiquée. Amnesty International a appelé les autorités sénégalaises à libérer Amy Dia immédiatement et sans condition. L’organisation a également exprimé sa préoccupation quant à l’utilisation de la détention préventive prolongée et à la criminalisation de la dissidence politique.

Les partisans de Pastef ont organisé plusieurs manifestations pour exiger la libération d’Amy Dia et d’autres militants politiques détenus dans le pays. La situation a également été portée à l’attention du président sénégalais Macky Sall, qui a été invité à agir pour protéger les droits des citoyens sénégalais et garantir la liberté d’expression.

Le cas d’Amy Dia soulève des questions importantes sur la détention préventive prolongée et la répression des dissidents politiques au Sénégal. La communauté internationale continue de suivre de près la situation et de demander la libération immédiate d’Amy Dia et d’autres militants politiques détenus dans le pays.

En conclusion, la détention prolongée d’Amy Dia a eu un impact négatif sur sa famille et a soulevé des questions importantes sur la situation des droits de l’homme au Sénégal. La communauté internationale doit continuer de faire pression sur les autorités sénégalaises pour qu’elles respectent les droits fondamentaux de leurs citoyens et mettent fin à la répression des dissidents politiques.