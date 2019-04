Vidéo – Enseignement supérieur : Marie Teuw Niane tire son bilan après on éviction

🔴ZIK FM EN DIRECT 🔴

Dans cette interview exclusive avec Leral.net, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation explique ici comment le président Macky Sall avec sa politique a radicalement changé la vie des étudiants avec la construction de nouveaux pavillons, de nouvelles universités et des ENO (espaces numériques ouverts » et l’octroi de bourses d’excellence. Sous l’autorité du Premier Ministre, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l’Etat dans les domaines de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation.