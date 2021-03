VIDÉO – Exclusif – La déclaration de Ama Baldé qui fâche parcelle : «MA MEUNE 7 MODOU LÔ»

Depuis le montage de son combat contre le roi des arènes Modou Lô, Ama Baldé reste dans son coin pour travailler calmement et loin des indiscrétions. Leur duel programmé avant la fin de cette saison, ils feront leur premier face-à-face ce 06 avril prochain dans les locaux de la 2STV. Pour rassurer ses fans qui sont dans l’inquiétude, le fils de Falaye Baldé soutient qu’il se porte très bien et n’attend que le jour-j pour aller au stade et battre le Roi des arènes puisqu’il est sept fois plus fort que lui.